Beckham fica de 6 a 8 semanas parado O meia David Beckham ficará fora dos gramados por um período de seis a oito semanas por causa da fratura que sofreu no pulso direito, quinta-feira, no amistoso entre a Inglaterra e a África do Sul vencido pelos ingleses por 2 a 1. Beckham se machucou depois de cair sobre o braço. Ficará fora do jogo contra a Eslováquia, pelas Eliminatórias da Euro/2004.