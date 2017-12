Beckham ganha Ordem do Império Britânico O meia David Beckham recebeu nesta quinta-feira a Ordem Do Império Britânico, entregue pela Rainha Elizabeth II, no Palácio de Buckingham. O capitão da seleção inglesa foi indicado para receber a condecoração pelo primeiro-ministro Tony Blair. ?Esta honra não é só para mim, mas também para o Manchester United, à Inglaterra, todos os meus companheiros de equipe e para minha família?, disse. Além de Beckham, os atletas Sebastien Coe e Sally Gunnell e o jogador de críquete Ian Botham também já tinham recebido a condecoração.