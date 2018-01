Beckham ganha presente milionário A Gillette resolveu fazer um agrado a David Beckham pelo Dia dos Pais - comemorado na Inglaterra no dia 19 de junho. Considerado pela empresa como um ?íncone internacional de estilo?, a Gillette ofereceu ao jogador do Real Madrid um aparelho de barbear especial. Encomendou a Jacob Arabo - da tradicional joalheria Jaboc & Co - um desenho exclusivo em diamante de 4,5 quilates. O aparelho apresenta duas linhas de diamantes brancos e uma linha de diamantes verdes extremamente raros. A ponta do aparelho recebeu acabamento em ouro branco maciço. Valor da peça: U$ 50 mil. ?Estou realmente muito contente com este aparelho?, diz Beckham. ?Ter um aparelho personalizado é sensacional e o gesto da Gillette ao me presentear para o Dia dos Pais foi muito amável,? acrescentou. A diretora de comunicação de marcas, Michele Szynal, explica. ?David Beckham é o mais importante ícone de estilo e um grande pai. Que outra maneira poderia ser melhor para comemorar o Dia dos Pais do que dar a ele o barbear mais rente com o aparelho mais bacana do mundo??