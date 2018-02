Beckham ganha processo contra site Um tribunal de Colônia, na Alemanha, proibiu nesta quinta-feira que uma sociedade de apostas pela internet utilizasse em seu site a imagem de David Beckham, com a camisa do Real Madrid. A ação foi proposta por Jean-Louis Dupont, advogado do clube espanhol e de cinco de seus jogadores. Se continuar usando a imagem de Beckham, a multa é de ? 250 mil mais seis meses de cadeia para os dirigentes da sociedade.