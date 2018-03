Beckham gasta US$ 2 milhões nas férias O meia David Beckham, do Real Madrid, não tem economizado em suas férias e já desembolsou mais de US$ 2 milhões em presentes e investimentos. Pelo quarto aniversário de casamento com a ex-Spice Girl Victoria Adams, o jogador a presenteou com um quadro de Damien Hirst no valor de US$ 402 mil. Nos Emirados Árabes Unidos, o astro inglês comprou um luxuosa casa em uma ilha artificial de frente à costa de Dubai, por US$ 1,6 milhão.