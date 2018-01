Beckham gera lucro antes mesmo de chegar ao Galaxy Antes mesmo de chegar ao Los Angeles Galaxy o meia inglês David Beckham já rendeu aos cofres do clube norte-americano U$ 13 milhões (cerca de R$ 27 milhões). Dinheiro suficiente para pagar pelos dois primeira anos de contrato do jogador. Beckham, que só chega nos Estados Unidos em julho, assinou um contrato de cinco anos com o clube californiano em janeiro, com um salário de US$ 5 milhões (cerca de R$ 10 milhões) anuais que será aumentado com o passar dos anos para US$ 250 milhões (cerca de R$ 500 milhões) junto com porcentagens em vendas de camisas, licenciamentos e patrocínio. "Nós já recuperamos nosso investimento," disse Tim Leiweke, o Chefe Executivo da Anschutz Entertainment Group, a empresa que é dona do Galaxy. "Nós nunca ficamos preocupados a respeito do negócio", acrescentou. Leiweke também disse que o capitão da seleção inglesa aumentou em sete mil o número de ingressos vendidos antecipadamente, um lucro de US$ 4.9 milhões (cerca de R$ 10 milhões). Com isso, o clube aumentou o preço dos lugares mais caros de seu estádio em 48% para as 20 partidas que disputará em casa e já vendeu mil desses, um aumento de 25% com relação ao ano passado. Além disso, como o prestígio do inglês, o Los Angeles Galaxy assinou um contrato de patrocínio de camisa de cinco anos com a Herbalife - empresa que produz suplementos alimentares - no valor de US$20 milhões (cerca de R$ 40 milhões). "Ele claramente teve um grande impacto positivo em nossos negócios", avaliou Tom Payne, assistente do Gerente Geral do clube norte-americano. O contrato de Beckham com o Real Madrid termina no dia 30 de junho. Devido uma contusão no joelho direito, ele ficou longe dos gramados por seis semanas, mas afirmou que após o fim do vínculo com o clube espanhol, tirará alguns dias de folga com sua família, e se apresentará no Galaxy. De volta ao Real Beckham voltou de sua contusão no joelho e foi relacionado pelo técnico Fabio Capello para enfrentar o Valência pelo Campeonato Espanhol. O meia havia sofrido um estiramento no ligamento lateral de seu joelho direito em uma partida contra o Getafe no começo do mês de março e ficou seis semanas sem vestir a camisa do Real. Beckham, que completa 32 anos no mês que vem, fará mais oito partidas com o clube espanhol antes de ir jogar nos Estados Unidos.