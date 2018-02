Beckham imita Redford em Londres O astro inglês David Beckham se vestiu hoje como o personagem Jay Gatsby, interpretado por Robert Redford no filme de 1974, O Grande Gatsby, baseado no romance de F. Scott Fitzgerald, segundo revelou a imprensa britânica. O jogador levou seu filho de cinco anos a um teatro no Brooklyn londrino para ver o musical Mary Poppins, na companhia da mulher, Victoria Adams. Depois de assistir ao musical, o casal e parentes de Victoria saíram em carros típicos da aristocracia britânica, que foram multados por terem parado em fila dupla.