Beckham inaugura sua fase Ronaldo Conhecido entre outras coisas por mudar de penteado a cada mês, o astro inglês David Beckham desfilou com a mulher Victoria neste início de semana em Londres, no melhor estilo Ronaldo. Plagiando o colega de Real Madrid, Beckham aderiu à onda da cabeça raspada que assola o futebol mundial desde que o brasileiro resolveu parar de brigar com o cabelo. Beckam, na verdade, tenta desviar o foco de problemas pessoais que vem enfrentando nos últimos tempos, desde o surgimento de notícias segundo as quais vem mantendo casos amorosos extra-conjugais. Segundo os jornais sensacionalistas ingleses, Beckham teria duas amantes. Rebecca Loos, de 26 anos, é chamada de amante nº 1, e Sara Marbeck, de 29, seria a amante número 2. Os rumores aumentaram ainda mais no final de semana, depois que o astro deixou de comparecer ao jantar de aniversário de 30 anos de Victoria, no último sábado. Enquanto ele estava na Espanha, Victoria comemorava a data com seus pais e amigos em um restaurante de Verbier, Suíça. O jogador nega qualquer envolvimento com as moças. Victoria, por sua vez, garante que os boatos não vão atrapalhar o seu casamento. Segundo amigos, a ausência de Beckham ao jantar não deve ser encarada como um sinal de estremecimento da relação. "David e Victoria já sabiam que não poderiam festejar juntos o aniversário dela", declarou um representante do jogador, segundo informou o jornal Daily Express no dia seguinte. No famosíssimo museu de figuras de cera de Madame Tussauds, em Londres, o David Beckham de cera teve seu cabelo cortado, para ficar igual ao craque inglês com seu novo visual.