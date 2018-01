Beckham já é do Real, diz imprensa O astro inglês David Beckham já é do Real Madrid, segundo informa nesta terça-feira a imprensa européia. De acordo com a agência de notícias EFE, o jogador decidiu deixar o Manchester United, onde estava desde 93, e teria acertado contrato de 4 anos com o clube espanhol. Desta forma, Beckham coloca um fim no sonho do Barcelona, que também gostaria de contar com o jogador. Ainda pela manhã, o novo presidente do Barça, Joan Laporta, havia dito que iria esperar uma definição do craque no máximo até o final de semana. De acordo com a edição eletrônica do jornal ?Marca?, o Real teria pago 30 milhões de euros (cerca de 35,5 milhões de dólares) pela liberação do meia, capitão da seleção inglesa. Segundo a rádio espanhola Cadena Ser, o jogador deverá ser apresentado oficialmente no no Real, no dia 2 de julho.