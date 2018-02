Beckham machuca joelho e fica fora por quatro semanas O meia inglês David Beckham ficará longe dos gramados pelas próximas quatro semanas devido um entorse, que afetou o ligamento lateral interno de seu joelho direito, confirmou nesta segunda-feira o departamento médico do Real Madrid. A contusão aconteceu na partida do último domingo, em que o time merengue não passou de um empate por 1 a 1 com o Getafe pelo Campeonato Espanhol. O clube também confirmou que o atacante José Antonio Reyes também se machucou no jogo. Ele sofreu um entorse no joelho esquerdo. Em um comunicado o Real Madrid considerou a lesão de Beckham "não tão grave". Ambos jogadores perderão partidas importantes, como a desta quinta-feira pela Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique e o grande clássico espanhol contra o Barcelona no domingo. Além disso, o meia ainda perderá os jogos da seleção inglesa nas eliminatórias para a Eurocopa de 2008.