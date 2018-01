Beckham, mais um astro para o Real Na segunda-feira, a diretoria do Real Madrid desmentiu, pela enésima vez, a contratação de David Beckham. Mas nesta terça-feira revelou que tudo era jogo de cena e confirmou que o capitão do Manchester United e da seleção inglesa é seu mais novo astro. A negociação, fechada no fim de semana, será de US$ 41,3 milhões, uma das mais altas do futebol internacional. O craque e ídolo pop, de 28 anos completados no dia 2 de maio, deve ser apresentado no Santiago Bernabéu em 2 de julho. As especulações em torno da saída de Beckham do clube onde começou a carreira eram fortes nas últimas semanas e apontavam para Real Madrid ou Barcelona. Os dois rivais espanhóis disputavam a preferência do jogador britânico de maior destaque nas últimas décadas - tanto por sua técnica como pelo potencial de marketing que representa. A diretoria do time de Madri se comportou como nos casos de Figo (2000), Zidane (2001) e Ronaldo (2002) e garantiu que "não havia nada". A estratégia do despiste deu certo mais uma vez. O Real pagará US$ 8,84 milhões na transferência e mais US$ 20,63 milhões em quatro parcelas anuais. Outros US$ 11,8 milhões serão pagos de acordo com os resultados que o time alcançar em competições internacionais. Ou seja, se Beckham der certo, do ponto de vista técnico, o benefício financeiro será também do Manchester. Beckham, famoso por seu modo de vestir-se, de cortar o cabelo e por ser casado com a ex-Spice Girl Victoria Adams, deve receber em torno de US$ 28 milhões, mais prêmios, por quatro anos de contrato. Em princípio, jogará no meio-de-campo, ao lado de Makele, Figo e Zidane. Ronaldo e Raúl ficam no ataque.