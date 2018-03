Beckham: marketing dos pés à cabeça David Beckham é o jogador de futebol mais fotografado do mundo. Sabe fazer marketing: tem grife de roupas para meninos e adolescentes, propaganda de óculos, desfila com a ?Spice?-mulher Victoria, se mostra carinhoso em público com o filho mais velho Brooklyn, já com idade para acompanhar o pai aos estádios. Mas a grande arma do capitão do Manchester United e da Seleção da Inglaterra é seu cabelo, que vai mudando, para rebuliço dos fotógrafos. Em Durban, ? onde os ingleses tëm amistoso com a África do Sul amanhã ?, Beckham apresentou cabelos loiros em trancinhas junto à cabeça ? ao estilo afro-caribenho. Leia mais no Jornal da Tarde