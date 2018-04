Beckham nega que se aposentará após Copa do Mundo

O inglês David Beckham negou neste domingo que pensa em se aposentar após a disputa da Copa do Mundo da África do Sul. Os boatos começaram a circular no sábado, quando o jornal The Sun publicou uma matéria relatando sobre o possível final de carreira do astro.

"Sempre disse que amo jogar e que continuaria atuando após a Copa do Mundo. Meus planos não mudaram", garantiu Beckham para a Associated Press. "Não sei de onde os repórteres tiraram a informação, mas eles definitivamente não falaram comigo".

Sobre o clube em que atuará no futuro, o jogador de 34 anos diz ainda ser cedo para prever. Beckham pertence ao Los Angeles Galaxy (Estados Unidos) e está emprestado ao Milan. "Precisamos esperar e ver o que acontece. Quero jogar em uma equipe top", afirmou.