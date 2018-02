Beckham negocia renovação com o Real na próxima semana Liberado para negociar com qualquer outra equipe desde a última segunda-feira, o meia inglês David Beckham irá se reunir com os dirigentes do Real Madrid na próxima semana para acertar a renovação de seu contrato, que se encerra no dia 30 de junho. O jogador pode ampliar seu vínculo com os espanhóis por mais duas temporadas. "Temos uma oferta do Real na mesa que é ligeiramente superior ao contrato atual. É o único clube que estamos conversando até o momento", disse o empresário de Beckham, Simon Oliveira. Segundo o procurador, o jogador pretende decidir até março se seguirá no Real ou se mudará de clube. "David quer tempo para tomar qualquer decisão. Este vai ser o último contrato significante de sua carreira no futebol." Apesar das declarações de Oliveira, o ex-capitão da seleção inglesa pode deixar a Espanha por estar insatisfeito com a reserva no time dirigido pelo técnico italiano Fabio Capello. O meia já foi procurado pela Inter de Milão, pelo West Ham, pelo norte-americano Los Angeles Galaxy e pelo Manchester United, clube que defendia antes de se transferir para o Real em 2003. De acordo com a imprensa inglesa, Beckham exige que a equipe madrilena ceda os 50% dos seus direitos federativos para renovar. "A razão principal da decisão de David será apenas esportiva", desconversou o empresário. "As decisões sobre os seus direitos de imagem e salários obviamente são importantes, porém não serão determinantes", acrescentou.