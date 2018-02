Beckham negocia saída do Real antes do final da temporada Ao contrário do que havia afirmado na semana passada, quando anunciou sua saída do Real Madrid ruma ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, o meia David Beckham pretende se desligar do clube espanhol antes do final da temporada para jogar na Liga Norte-Americana de Futebol (MLS), que começa em abril. A informação foi dada nesta segunda-feira por Don Garber, presidente da MLS. "Eu entendo que os advogados de David (Beckham) estão trabalhando para um acordo amigável com o Real porque não temos condições de pagar a multa rescisória", afirmou Garber ao diário espanhol Marca. "Nós queremos ele o mais rápido possível e nós da Liga a também do Galaxy estamos fazendo todo o possível para que isso aconteça". No sábado, o italiano Fabio Capello, técnico da equipe merengue, revelou que o inglês não atuará mais na equipe titular. "Beckham sempre foi um jogador muito profissional. Mas, não podemos contar com ele, pois já assinou contrato com um novo clube", explicou. Ex-capitão da seleção inglesa, Beckham vinha sendo pouco utilizado e na maioria dos jogos amargava o banco de reservas. No Real desde 2003, o meia-atacante era um dos "galácticos" do ex-presidente Florentino Pérez, contratados por cifras milionárias para conquistar títulos, o que não aconteceu.