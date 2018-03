Beckham, o jogador mais bem pago do mundo O atacante inglês David Beckham, do Manchester United, é o jogador de futebol mais bem pago do mundo, segundo levantamento publicado nesta terça-feira pela revista francesa France Football. O jogador, de 28 anos (completou no dia 2), capitão da seleção inglesa, ganha 15 milhões de euros por ano (cerca de US$ 17 milhões), superando em 1 milhão de euros, o francês Zinedine Zidane, que aparece na segunda posição. O terceiro maior salário do futebol, pertence ao brasileiro Ronaldo, com 11,7 milhões de euros anuais. Na lista divulgada pela revista, o zagueiro Rio Ferdinand do Manchester United e o atacante italiano da Juventus, Alessandro Del Piero, aparecem na quarta posição, com 9,6 milhões de euros. Na seqüência, aparece o japonês Hidetoshi Nakata (Parma), com 9,4 milhões de euros. O goleiro mais bem pago, segundo a publicação, é o alemão Oliver Kahn (Bayern Munich), que está em 14º com 7,7 milhões de euros. O cálculo leva em conta os salários, bônus, prêmios e recursos provenientes de contratos promocionais.