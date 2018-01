Beckham o mais belo, Ronaldo um dos feios O Real Madrid pode se gabar não somente de ter uma das melhores equipes de futebol do mundo, mas agora também em reunir no time titular dois dos jogadores mais bonitos e um dos mais feios, ou ?menos atraente?, como sugeriu eufemisticamente pesquisa feita em diversos países da Europa e publicada nesta sexta-feira na Alemanha. Segundo os resultados da enquete, o jogador inglês é o preferido entre 1.200 homens e mulheres com idade entre 20 e 50 anos; ele teve a preferência de 19% dos entrevistados. Só perde na Itália, um dos países em que foi feito o questionário, para Alessandro Nesta, com 12% de votos no país. Na cola do bonitão vêm o seu companheiro de clube, o francês Zinedine Zidane, e o alemão Michael Ballack, do Bayern Munique, ambos com 6%. Já Ronaldo, que também faz parte do clube espanhol, está na lista dos ?menos atraentes?, ao lado do italiano Vieri e do uruguaio Recoba (Inter de Milão), mas ainda à frente do italiano Gattuso, do Milan, considerado o mais feio jogador em atividade no Velho Continente. Também constam no ranking do mais bonitos os alemães Olivier Bierhoff e Oliver Kahn, os italianos Maldini e Stefano Bettarini, o inglês Michael Owen e o francês Lizarazu. O eleito mais bonito lançou nesta sexta-feira, em um hotel de Madri, sua autobiografia, My Side - Meu Lado. O livro de Beckham é cotado para entrar na lista dos mais vendidos da Inglaterra.