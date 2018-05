Beckham participará de sorteio dos grupos da Copa

O inglês David Beckham ainda não tem presença garantida na Copa do Mundo de 2010, mas já é nome certo em pelo menos uma parte do evento. O meio-campista, que esteve nas três últimas Copas, participará do sorteio dos grupos do Mundial, que será realizado na sexta-feira, na Cidade do Cabo.

Além de Beckham, o evento terá a participação de estrelas locais, como a atriz sul-africana Charlize Theron, vencedora de um Oscar, e o zagueiro Mathew Boot, da seleção do país. O jogador de críquete Makhaya Ntini, um dos ídolos do esporte sul-africano, também estará presente.

Entre os convidados do evento estarão o ex-presidente Frederik Willem De Klerk, que conquistou o Prêmio Nobel da Paz, em 1993, e o arcebispo do país, Desmond Tutu. Grandes nomes do futebol mundial, como Franz Beckenbauer, Michel Platini, Eusebio y Roger Milla já confirmaram presença.

O sorteio de sexta-feira dividirá as 32 seleções participantes do Mundial em oito grupos com quatro equipes cada. As duas melhores seleções de cada grupo avançarão para as oitavas de final, quando começam as disputas em eliminatória simples para definir o campeão.