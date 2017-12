Beckham pode deixar seleção após a Copa O meio-campo David Beckham, capitão da Inglaterra, pode encerrar sua carreira pela seleção de seu país após a Copa de 2006 por questões físicas, publicou neste domingo o jornal britânico "Sunday Express". Em declarações a esse tablóide, o meia do Real Madrid, de 29 anos, confessa que gostaria de continuar jogando "por quanto tempo for possível", mas reconhece que "como jogador da Inglaterra, talvez só chegue ao Mundial". "Mas se me sentir bem, poderei continuar", ressalta. Beckham voltará ao Real Madrid na partida de hoje contra o Albacete, pelo Campeonato Espanhol, e foi convocado pelo técnico sueco Sven Goran-Eriksson para a partida da próxima quarta-feira contra a Espanha, após recuperar-se de uma fratura nas costelas. Seu colega no Real Madrid, o também meia Zinedine Zidane, já deixou a seleção francesa com o objetivo de estender sua carreira no clube. "Quero jogar tantos anos quanto a torcida quiser me dar", afirmou Beckham ao "Express"-. "Quando começar a me desgastar e as pernas pesarem, será quando começarei a olhar para dedicar-me a outra coisa", acrescenta. "Quero jogar tudo o que puder, já que o futebol é minha carreira, minha vida e o que me importa", disse.