Beckham pode ganhar mais que Zidane O astro do futebol inglês David Beckham pode se tornar o jogador de futebol mais bem pago do mundo. Segundo a imprensa britânica, o meia do Manchester United estaria negociando a renovação de seu contrato com o clube por mais cinco anos e um ganho semanal de US$ 126 mil, entre salário e direitos de imagens, que somados aos compromissos com publicidade o deixaria à frente do francês Zinedine Zidane, do Real Madrid, hoje o primeiro da lista. De acordo com a revista France Footbal, Zidane encabeça a lista dos jogadores mais bem pagos com uma remuneração de US$ 12,24 milhões ao ano seguido por Beckham, com US$ 9,27 milhões. O novo contrato, se renovado, renderia ao goleador mais de US$ 16 milhões por temporada.