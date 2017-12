Beckham poderá reforçar a Inter A Inter de Milão pode ficar ainda mais forte. Astros como Ronaldinho, Vieri, Recoba e Zanetti poderão ter a companhia de mais um craque. Trata-se do meia David Beckham, do Manchester United. Pelo menos essa é a informação que circula nos principais jornais italianos. A Inter estaria interessada da contratação do jogador inglês, que ficou em segundo lugar na eleição realizada pela Fifa para apontar o melhor jogador do ano de 2001. A situação de Beckham no Manchester ficou um pouco prejudicada depois que ele teve alguns problemas com o técnico Alex Ferguson. O técnico da Inter, o argentino Héctor Cúper, preferiu não comentar muito o assunto. "Os melhores jogadores são os que eu tenho aqui na Inter", declarou Cúper, ao jornal Gazzetta dello Sport. Em janeiro é aberto o mercado de transferências. O Milan também teria demonstrado interesse na contratação de Beckham. Cúper aproveitou para comentar a situação do atacante Ronaldinho, que, no último domingo, sofreu uma leve contusão muscular, na partida contra o Piacenza, pelo Campeonato Italiano. "Foi o Ronaldo quem apostou no seu retorno em dezembro. Eu acho que ele estará 100% de suas condições físicas para a Copa do Mundo, pois ele quer mostrar que é o mesmo jogador que o mundo conhecia." E o atacante Adriano, ex-Flamengo, que joga na Inter, pode se transferir para a Fiorentina. O jogador perdeu espaço no clube, depois das voltas de Ronaldinho e Vieri, e da boa fase dos reservas Mohammed Kallon e Ventola. Além de Adriano, o zagueiro iugoslavo Mihajlovic, da Lazio, também deverá defender o clube de Florença.