Beckham prepara-se para se unir ao Paris Saint Germain, diz emissora

A coletiva de imprensa pré-jogo do técnico do PSG, Carlo Ancelotti, foi cancelada na quinta-feira e substituída por uma coletiva de imprensa no Parc des Princes com o diretor esportivo do clube, Leonardo, e o presidente, Nasser al-Khelaifi, às 14h (horário de Brasília).

Beckham, ex-meio-campista do Manchester United e do Real Madrid, de 37 anos, está sem vínculo com nenhuma equipe depois de sair do Los Angeles Galaxy ao final da temporada da Liga de Futebol dos EUA, em dezembro.

(Reportagem de Toby Davis)