Beckham pronto para dizer sim ao Real "Nunca diga nunca, jamais ao Real Madrid". A declaração é de David Beckham, que está aberto a uma transação com o clube espanhol. Jornais ingleses garantiram ontem, mais uma vez, que o ídolo do Manchester foi negociado por US$ 60 milhões. "Como sempre venho dizendo, não se pode dizer nunca à melhor equipe do mundo", disse o craque inglês no último número da revista Time, edição européia. Leia mais no Jornal da Tarde