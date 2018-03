Beckham quebra dedo e desfalca Inglaterra A seleção da Inglaterra derrotou a África do Sul por 2 a 1, mas perdeu seu capitão David Beckham por contusão. O craque do Manchester United deixou a partida, disputada na cidade sul-africana de Durban, após sofrer uma fratura no dedo polegar da mão direita. Ele deve ficar fora do amistoso contra a Sérvia, dia 3.