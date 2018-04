Beckham quer continuar na seleção da Inglaterra O ex-capitão da seleção inglesa David Beckham confirmou nesta segunda-feira seu desejo de continuar defendendo a Inglaterra, durante visita à Austrália para amistoso do LA Galaxy. Beckham, de 32 anos, chegou à Austrália para o jogo de terça-feira do Galaxy contra o Sydney FC após ter entrado no segundo tempo da derrota inglesa por 3 x 2 para a Croácia, em Wembley, na semana passada. A derrota deixou o time inglês fora da Eurocopa do ano que vem, mas Beckham disse que não tem planos de se aposentar da seleção. "Eu quero continuar e acredito que posso", disse Beckham, que tem 99 partidas pela Inglaterra no currículo. "Eu tenho experiência e vontade de continuar jogando pelo meu país. Espero que quando o próximo técnico vier ele me dê uma chance." A Inglaterra, que demitiu o técnico Steve McClaren após a derrota, voltará a enfrentar a Croácia nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, após sorteio realizado domingo na África do Sul. "A Croácia é um time muito forte", disse Beckham. "É um grupo difícil e nós precisamos respeitar todos os times do nosso grupo. Precisamos entrar com um pensamento positivo. As coisas mudam rapidamente." Beckham e o elenco do Galaxy viajam na quinta-feira para a Nova Zelândia, onde enfrentam no sábado o Wellington Phoenix em outro amistoso.