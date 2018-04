Beckham quer disputar a Copa do Mundo de 2010

Apesar de muitos dizerem que seu ciclo na seleção inglesa está terminado, o meio-campista David Beckham, do Los Angeles Galaxy, da MLS, disse, neste domingo, que pretende disputar a Copa do Mundo de 2010. "Quero disputar o próximo Mundial. É um objetivo muito importante e um imenso desafio na minha carreira", disse o jogador, que está perto de completar o jogo 99 com camisa da seleção, o que acontecerá na próxima quarta-feira, diante da Croácia, pelas Eliminatórias para a Euro 2008. Perguntado sobre o fato de jogar no futebol dos Estados Unidos, Beckham garantiu que isto não será um problema para sua permanência na seleção da Inglaterra. "Ao contrário do que muitos dizem, eu continuo jogando num bom nível. Por isso eu continuo motivado e esperançoso em relação à Copa do Mundo de 2010", comentou.