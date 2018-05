Beckham quer enfrentar Manchester United na Liga dos Campeões

O jogador de 34 anos deixou o Manchester em 2003, após conquistar a Liga dos Campeões de 1999 pelo clube que o revelou. Beckham vai se unir ao grupo do Milan em janeiro para um segundo período de empréstimo do Los Angeles Galaxy, de olho numa vaga na seleção inglesa na Copa de 2010.

"Eu realmente gostaria de enfrentar meu antigo clube. Desde que sai em 2003 não voltei a jogar no Old Trafford (contra o Manchester)", disse o jogador ao jornal Gazzetta dello Sport desta quarta-feira.

"Já se passaram sete anos e quero que isso aconteça. Eu contra o United, ótimo não? Seria muito difícil, mas muito animador".

Beckham, que reconheceu a possibilidade de não ser titular no clube vice-líder do Campeonato Italiano, disse também que gostaria de disputar um confronto entre Inglaterra e Itália na Copa do Mundo do ano que vem na África do Sul.

Questionado se a Inglaterra era um dos favoritos ao título, ele respondeu: "Sim, podemos conseguir isso sem qualquer problema. A Inglaterra é um time muito ambicioso, no entanto não somos os únicos."

(Reportagem de Mark Meadows)