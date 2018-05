Beckham quer repetir sucesso da primeira vez no Milan

O meia David Beckham afirmou esperar que a sua segunda passagem pelo Milan seja tão boa quanto os cinco meses em que defendeu o time italiano por empréstimo no início deste ano. O astro inglês realizou exames médicos nesta quarta-feira e pode fazer a sua estreia no dia 6 de janeiro, em partida contra o Genoa.

"Minha experiência com o clube foi muito especial", disse Beckham. "Eu senti saudade do clube. Eu senti saudade de jogar por ele, e senti saudade dos jogadores e de todos os torcedores do clube. Foi uma experiência muito especial. Foi bom na última vez e eu espero que seja tão bom agora", completou.

Beckham marcou dois gols nas 18 partidas que disputou pelo Milan entre janeiro e maio de 2009, quando foi cedido por empréstimo pelo Los Angeles Galaxy. Em 2010, ele repete a transferência com o objetivo de disputar a próxima Copa do Mundo.

Depois de um início ruim, o técnico Leonardo vem sendo elogiado pela filosofia ofensiva implementada no Milan, vice-líder do Campeonato Italiano, oito pontos atrás da Inter de Milão, mas com um jogo a menos.

"O Milan certamente pode conquistar o título", analisou Beckham. "Será difícil porque Inter e Juventus são bons times, mas nós temos um bom plantel. Tudo o que eu estou pensando são nos próximos seis meses aqui. Eu quero me divertir e ajudar o Milan a vencer o campeonato".

Beckham vai voltar ao Old Trafford em fevereiro pela primeira vez desde que deixou o Manchester United em 2003, para um confronto pela Liga dos Campeões da Europa. E ele não participa do torneio desde 2007, quando defendia o Real Madrid.

"Quando descobri que era esse jogo, eu quase chorei", revelou. "É um lugar especial para mim ou eu não teria jogado lá por quase sete anos. Tenho muitos amigos no clube e um grande relacionamento com os fãs. Será uma noite especial, mas será tentando ganhar o jogo".