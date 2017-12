Beckham, Raul e Zidane farão filme David Beckham, Zinedine Zidane e Raul decidiram ousar e anunciaram nesta segunda-feira que vão participar de um filme. Os três jogadores do Real Madrid farão uma pequena participação na trilogia ?Gol?, que será dirigida por Danny Cannon e que deverá estrear em agosto do ano que vem. Produzido pela "Milkshake Films" e com apoio da Mel Gibson Icon Productions, o filme será protagonizado pelo mexicano Diego Luna - uma estrela emergente de Hollywood. A película vai contar a história de um jogador de futebol de origem hispânica, que mora em Los Angeles. Ele assina contrato com Newcastle, da Inglaterra, vai muito bem. Em seguida, desperta o interesse do Real Madrid. ?Não é segredo para ninguém que eu pretendo dirigir escolinhas de futebol quando encerrar a minha carreira e acredito que com esse filme, possa transmitir uma mensagem positiva para as crianças de todo o mundo?, disse Beckham. Em princípio, as duas outras partes da trilogia serão desenvolvidas durante a Copa do Mundo da Alemanha, em 2006.