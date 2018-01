Beckham: Real não quer atrapalhar Barça Jorge Valdano, diretor de futebol do Real Madrid, garantiu nesta segunda-feira que seu clube não atravessará eventuais negociações do Barcelona para ter o inglês David Beckham. O dirigente afirma que, no momento, não há interesse em tirar o astro do Manchester United, ao contrário do que afirmam jornais londrinos. ?São só rumores?, sustentou Valdano, em discurso semelhante àquele utilizado em situações anteriores e que envolveram craques como Figo, Zidane e Ronaldo. No fim, saiu a contratação. O cartola alega que a preocupação atual é o título espanhol. O Real lidera, com dois pontos à frente da Real Sociedad (76 a 74), e domingo haverá a última rodada.