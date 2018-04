Beckham será garoto-propaganda de Natal para Copa de 2014

O meio-campo inglês David Beckham promoverá a candidatura de Natal como uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Segundo comunicado oficial na página do Governo do Rio Grande do norte, a presença de Beckham será importantíssima para conseguir levar jogos do Mundial à capital potiguar. A Fifa escolherá de dez a 12 sedes entre 18 candidatas. O jogador do Los Angeles Galaxy promoverá a candidatura de Natal durante uma viagem ao nordeste do Brasil, no fim de janeiro. Além disso, ele também estará ajudando a divulgar um novo complexo hoteleiro em Natal, a ser construído pela empresa norueguesa Brazil Development. A governadora do estado, Wilma de Faria, disse que o apoio do ex-jogador de Real Madrid e Manchester United inglês será importante para aumentar o número de turistas europeus no Rio Grande do Norte. Além de Beckham, outro astro do esporte que pode participar da mesma campanha é o ex-tenista americano André Agassi. Além de Natal, outras três cidades do nordeste são candidatas a ser sede na Copa de 2014: Fortaleza, Salvador - com o estádio a ser construído no lugar da Fonte Nova, a ser demolida - e Recife, que apresentará um projeto conjunto para a construção de uma arena com a vizinha Olinda.