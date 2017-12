Beckham seria objetivo do ETA, diz jornal O inglês David Beckham seria uma das vítimas potenciais do grupo separatista basco ETA, segundo informa nesta quinta-feira o jornal britânico "Evening Standard". O diário revela que, ?fontes próximas ao ETA? teriam dito que o jogador, a mulher dele Victória, e os filhos do casal, ?seriam alvos bastante atrativos?. Por medida de precaução, a diretoria do clube espanhol estaria providenciando um esquema especial de segurança para proteger o atleta e sua família. O Real estaria analisando, inclusive, a possibilidade de Beckham ser escoltado por seguranças armadas a partir de agora. O Ministério do Interior da Espanha teria admitido ao jornal que o Real Madrid já esteve entre possíveis alvos do ETA ?e que poderia voltar a ser a qualquer momento?. No dia 1º de maio de 2002, o grupo separatista foi o responsável pela explosão de dois carros estacionados próximos ao estádio Santiago Bernabeu, quatro horas antes da partida entre Real e Barcelona, pelas semifinais da Liga dos Campeões.