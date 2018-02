Beckham sofre cirurgia nas costas David Beckham, capitão da seleção da Inglaterra, foi submetido, neste sábado, a uma cirurgia nas costas para a retirada de um quisto. O astro do Real Madrid terá de ficar em repouso até segunda-feira. Beckham, que também tem uma contusão no tornozelo direito, deverá participar do treino de terça, véspera do embarque para Portugal, onde o selecionado inglês participará da Eurocopa. A Inglaterra estréia na competição, domingo, contra a França. Os ingleses estão no grupo B, juntamente com Croácia e Suíça.