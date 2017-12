Beckham sonha em ser "Gladiador" O galáctico inglês do Real Madrid afirmou nesta quarta-feira que rejeitou algumas ofertas de Hollywood para fazer um filme sobre sua vida, mas revelou que se vê um dia fazendo um filme como Gladiador, estrelado pelo australiano Russell Crowe, ou Coração Valente, protagonizado por Mel Gibson. O jogador disse ao jornal inglês Daily Mirror que gosta de faroeste e que seu filme favorito é Matrix. Beckham também comentou sobre o DVD Driblando o Destino, no qual uma menina, fã do astro, briga com a família até jogar futebol. "Senti que era o momento de dar algo a meus torcedores e animá-los a ter confiança desde cedo." Indagado sobre o que sente quando afirmam que ele se tornou ícone dos gays, Beckham disse que está lisonjeado sobre o que se escreve sobre ele, mas revela que se surpreende com a atração que exerce. "Não entendo como é que minha vida desperta tanto interesse. Realmente me surpreende."