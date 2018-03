Beckham supera Ronaldo nas vendas O astro inglês David Beckham quebrou o primeiro recorde no Real Madrid. Nada menos que 8 mil camisetas com o número 23 - que o craque vai usar a partir de agora - foram vendidas nas primeiras 7 horas depois de ter sido apresentado oficialmente no clube, na tarde de quarta-feira. O número é muito superior ao registrado quando da contratação de Ronaldo. Nas primeiras sete horas de Ronaldo, o clube vendeu duas mil camisetas com o número 11, do astro brasileiro. Cada camisa de Beckham está sendo vendida a U$ 89,4. Apesar de o negócio estar superando as expectativas mais otimistas dos dirigentes, a camisa de número 23 não traz boas recordações para quem a usou no Real, como lembra o jornal esportivo Marca. Desde 95, informa o diário, usaram a camisa 23 jogadores com passagens pouco produtivas pelo clube, casos de Sandro em 1995-96, o camaronês Samuel Eto´o, o brasileiro Julio César, além de Munitis, Dani e Gutti.