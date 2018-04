Beckham treina com Arsenal para manter boa forma

O meio-campista de 37 anos de idade está sem contrato com nenhum clube após deixar o Los Angeles Galaxy no final da temporada da Major League Soccer (MLS), a liga norte-americana de futebol, em dezembro.

"Ele pediu para vir aqui e trabalhar em sua forma. Ele não fez nada por um longo tempo", Wenger disse a repórteres.

"Ele me ligou. É puramente pela boa forma, não há especulação sobre ele assinar (contrato)."

"Nós não receberemos nada com isso, apenas vamos ajudar alguém que pensamos que merece e tem feito um grande serviço para o futebol inglês."

O ex-jogador do Manchester United e do Real Madrid foi alvo de especulações de meios de comunicação britânicos que apontaram que ele poderia se transferir para o clube francês Paris Saint-Germain ou para os times ingleses Queen's Park Rangers e West Ham United no início da temporada.

Beckham treinou com o Arsenal por um curto período em 2008, e com os rivais do norte de Londres Tottenham Hotspurs, há dois anos.

(Reportagem de Toby Davis)