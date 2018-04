Beckham treina no Arsenal, mas clube nega contratação Com o futuro indefinido, o meia David Beckham está treinando no Arsenal, mas apenas para não ficar inativo, segundo Arsène Wenger. Nesta terça-feira, o técnico do clube londrino explicou que o ex-capitão da seleção inglesa lhe perguntou se poderia realizar atividades no centro de treinamentos da equipe para se condicionar fisicamente, o que foi aceito.