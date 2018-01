Beckham usa sósia para escapar de fãs O jogador inglês David Beckham lançou mão de um artíficio comum entre os astros de Hollywood, em sua viagem promocional pela Ásia. Para fugir um pouco do assédio constante, e às vezes perigoso, dos fãs o meia contratado recentemente pelo Real Madrid decidiu usar um sósia em sua chegada à cidade de Ho Chi Minh (antiga Saigon), no Vietña. O caso foi revelado pelo jornal ?Tuoi Tre? (Juventude), na edição desta quarta-feira. O jornal chegou a publicar a foto do jogador e do dublê, sob a seguinte manchete. "Todos pensaram que era Beckham, mas não era!". Bekcham desembarcou em Ho Chi Minh durante a noite em um jatinho particular. Da aeronave, um homem alto e loiro com um traje azul saiu escoltado por policiais. Os fotógrafos tiraram várias fotos da chegada, enquanto os seguranças se encarregavam de impedir que os repórteres se aproximassem e fizesem perguntas. Mais tarde, o verdadeiro Beckham surgia do avião com uma camisa branca esportiva e seguia para o hotel. A viagem de Beckham pela Ásia atende aos interesses comerciais da empresa "Castro Oil" - que usa o jogador como garoto propaganda. Antes do Vietña, o patrocinador já havia levado o capitão da seleção inglesa para o Japão, Tailândia e Malásia.