Beckham vai para o Real, dizem jornais A imprensa inglesa insiste hoje que o capitão da seleção inglesa, David Beckham, jogará pelo Real Madrid apesar do desmentido do presidente do clube espanhol, Florentino Pérez. A negociação envolveria uma alta cifra, além do passe do camaronês Geremi. O jornal "Daily Express" diz hoje que, apesar do comunicado oficial do Real, desmentido a negociação, as conversações entre as duas equipes estariam evoluindo. O passe de Beckham está fixado em 25 milhões de libras ou 36 milhões de euros, segundo o jornal inglês.