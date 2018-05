Beckham vê dura missão inglesa para ter Copa de 2018 O inglês David Beckham, astro do futebol mundial, afirmou nesta quinta-feira, na Cidade do Cabo, na África do Sul, que a Inglaterra tem uma dura missão na sua luta para ser eleita a sede da Copa do Mundo de 2018. O país teve honra de sediar um Mundial apenas uma vez, em 1966, quando os ingleses foram campeões do mundo.