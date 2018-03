Beckham vende 200 camisetas em 1 hora Em apenas uma hora, o Real Madrid vendeu 200 camisetas com o número 23 do astro David Beckham apresentado oficialmente como novo jogador do clube, nesta quarta-feira. Segundo confirmou o clube em sua página na internet, a camiseta do meio-campista foi a mais procurada pelos torcedores, minutos depois de ser colocada à venda na loja oficial do clube. A camisa será vendida por 78 euros e promete render grandes frutos ao clube merengue. O objetivo do Real Madrid é vender 1 milhão de camisetas do inglês apenas nesta temporada.