Beckham vira notícia até dormindo Dizer que David Beckham é o mais badalado e lucrativo jogador inglês das últimas décadas significa chover no molhado. Mas não faltam formas de explorar sua imagem, a que tem a maior difusão dentre os esportistas súditos da rainha Elizabeth. A mais recente será apresentada na famosa National Portrait Gallery, em Londres, e virá na forma de vídeo que capta uma hora de sono do astro. O filme é obra do artista plástico inglês Sam Taylor-Wood. Ele disse que encarou o desafio de mostrar uma imagem "direta e íntima" de um personagem retratado à exaustão. "Ao vê-lo dormindo, a gente tem sensação diferente daquelas imagens a que estamos acostumados a ver, que são familiares por sua repetição", disse Taylor, 37 anos e que flagrou o repouso do astro, depois de um treino do Real Madrid. O resultado dessa proposta foi o vídeo de 67 minutos que estará à disposição de olhares curiosos de fãs do jogador e de admiradores de Taylor. "É um retrato fascinante e íntimo de um dos melhores atletas da Inglaterra", garantiu Sandy Nairne, diretora da galeria. Há gosto para tudo.