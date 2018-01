Bedoya acusa argentinos de racismo O volante colombiano Gerardo Bedoya, do Racing (Argentina), denunciou nesta segunda-feira ser vítima de maus tratos por seus adversários durante jogos do Campeonato Argentino. ?Tentam me envergonhar por ser colombiano. Ficam me chamando de negro e outras coisas?, afirmou o jogador. Bedoya foi expulso no jogo do último domingo, quando o Racing venceu o Colón por 2 a 1. Ele se envolveu em uma briga ao defender seu compatriota e companheiro de equipe Viveros, que sofreu falta violenta.