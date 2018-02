´Beijoqueiro´ salva o Rio Claro da derrota para o Bragantino Um gol de Elton Calé, aos 34 minutos do segundo tempo, evitou a derrota do Rio Claro para o Bragantino, nesta quarta-feira à tarde, no Estádio Estádio Augusto Schimt Filho, em Rio Claro. Ao empatar o jogo por 1 a 1, o festejou o gol bem ao seu estilo: mandou beijos para a torcida. Na última Copa São Paulo de Juniores, defendendo o São Bento, o jogador comemorou um gol dando um beijo na boca do irmão, que estava no alambrado. O resultado deixou o Rio Claro com 11 pontos, ainda na luta contra o rebaixamento do Campeonato Paulista, enquanto o Bragantino soma 20 pontos, brigando para chegar nas semifinais. O time visitante entrou em campo com um desfalque de última hora: o volante Somália foi liberado pelo técnico Marcelo Veiga devido à morte de seu pai. Rubens atuou em seu lugar. Ainda assim, o Bragantino saiu na frente com um gol de cabeça de Tiago Vieira, aos 20 minutos, aproveitando cruzamento perfeito de Everton. No segundo tempo, o forte calor castigou bastante os dois times. Melhor para o Bragantino, que se posicionou na defesa para poupar energia. O time da casa só ameaçou aos 28 minutos, quando Alemão acertou o travessão de Felipe. O técnico marcelo Veiga preferiu se retrair, tirando o atacante Alex Afonso para a entrada do zagueiro Cadu. O castigo veio em seguida, quando Calé empatou após bate-rebate. Na 13.ª rodada, o Rio Claro visita o Guaratinguetá no próximo domingo, às 16 horas. O Bragantino recebe o Corinthians, no mesmo dia, mas às 18h10. RIO CLARO 1 x 1 BRAGANTINO Rio Claro - Luis Henrique; Wagnão, Zé Adriano e Anderson Carvalho; Eric, Edílson (Vidinha), Wagner, Chumbinho e Alemão; Luciano (Mirandinha) e Carlinhos (Calé). Técnico: Márcio Araújo. Bragantino - Felipe; Tiago Vieira, Zelão e Luis Henrique; Júlio César, Rubens (Bill), Mário (Adriano), Moradei e Andrezinho; Alex Afonso (Cadu) e Everton. Técnico: Marcelo Veiga. Gols - Tiago Vieira, aos 20 minutos do primeiro tempo; Calé, aos 34 minutos do segundo tempo. Árbitro - Leonardo Ferreira Lima. Cartões amarelos - Vidinha, Anderson Carvalho, Rubens e Tiago Vieira. Renda - R$ 15.261,00. Público - 1.157 pagantes. Local - Estádio Augusto Schmidt Filho, em Rio Claro.