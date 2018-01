Beira-Mar quer respeito contra Leiria O surpreendente Beira-Mar tenta provar neste domingo que não é apenas um coadjuvante pela luta do título do Campeonato Português diante do empolgado União Leiria, fora de casa. Com 16 pontos e figurando entre os primeiros colocados, o Beira-Mar aposta no artilheiro da competição, o africano Fary Faye, que já marcou 10 gols, para encostar nos líderes, Boavista 22 e Benfica 20. No Leiria, fazendo uma campanha apenas regular, com 11 pontos, a motivação é a vitória da última rodada, por 2 a 1, sobre o poderoso Porto, que busca a reabilitação em sua visita ao Alverca. No outro jogo, o time do Gil Vicente recebe o Vitória de Setúbal.