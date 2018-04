Beira Mar vence fora no Português O Beira Mar venceu fora de casa por 2 a 1 o Vitória de Setúbal nesta sexta-feira à noite, na abertura da quarta rodada do Campeonato Português. Os gols forma marcados por Beto e McPhee. Zé Rui descontou para o Vitória. Com este resultado, o Beira Mar divide, momentaneamente, a quinta colocação com Marítimo, com seis pontos. Já o Vitória de Setúbal fica na vice-liderança. A rodada será completada com jogos nos próximos três dias. Confira as partidas programadas para sábado: Maritimo x Boavista e Vitória de Guimarães x Porto. No domingo: União Leiria x Penafiel, Gil Vicente x Moreirense, Nacional da Ilha da Madeira x Academica, Benfica x Braga e Rio Ave x Sporting. Na segunda: Estoril x Belenenses.