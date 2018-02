Beira-Rio: 28 ficam feridos em confusão Após o jogo Internacional 2 x 2 Fluminense, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, continuou a confusão entre a torcida na arquibancada do Estádio Beira-Rio. No total foram 28 feridos. O caso mais grave foi o do torcedor Diego Muratori, 19 anos, que estava muito próximo de onde explodiu uma bomba jogada por um soldado e teve a mão esquerda queimada. Os outros tiveram escoriações leves e foram liberados.