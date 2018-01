Beisebol do Brasil assusta cubanos A maior atuação do beisebol brasileiro assustou os cubanos na noite desta quarta-feira, no estádio Latinoamericano, em Havana, pelas quartas-de-final do Campeonato Mundial. O Brasil passou a frente no marcador, no início do 9º e último inning - 3 a 2 - com um ?home run? de Reinaldo Sato. Mas o ruidoso público de 55 mil pessoas respirou aliviado quando Morales revidou com um quadrangular duplo (home run de dois pontos), na última tentativa que Cuba teria para reagir, fechando o jogo em 4 a 3 para a favorita seleção cubana. O jogador mais elogiado da Seleção Brasileira foi o pitcher Kleber Ojima, de Mogi das Cruzes, que atualmente defende o Mitsubishi, do Japão. Graças a ele, a defesa do Brasil não cometeu um só erro durante toda a partida, diante do forte ataque do time cubano. Humilde, Ojima disse apenas que teve uma boa jornada, explicando que - sem uma estratégia prévia - sua preocupação maior foi diminuir o ritmo dos batedores cubanos. "Consegui um bom controle do jogo, arremessando na zona baixa, e isso ajudou a equipe". O técnico cubano Higino Velez reconheceu, depois do jogo, que sua equipe não esperava um adversário tão forte. "Não contávamos com isso. Felizmente conseguimos virar o jogo graças a garra de nossos atletas". O Brasil conseguiu fazer 10 hits contra 8 de Cuba. Os próprios cubanos reconheceram que o Brasil esteve muito perto de uma façanha: vencer Cuba dentro de casa e ficar entre as quatro melhores seleções do mundo. O Brasil, que na noite desta quinta enfrentaria os EUA na disputa do 5º ao 8º lugar, teve em Cuba o seu melhor resultado em um Mundial. A última vez que a equipe disputou esta competição foi em 72, na Nicarágua. Os quatro finalistas da competição, depois da rodada de quarta, foram Cuba, Japão (que venceu a Coréia do Sul por 2 a 0), Taiwan (que superou os EUA por 2 a 1) e Panamá (que derrotou a Nicaragua por 5 a 0). O Mundial de Cuba termina no sábado. No dia seguinte, a Seleção Brasileira seguirá direto para o Panamá onde, a partir do dia 30, disputará um seletivo pré-olímpico com as melhores equipes das Américas - EUA, Cuba, Panamá, Nicarágua, Venezuela, Canadá, Porto Rico, entre outras. Os dois primeiros colocados disputarão a Olimpíada de Atenas.