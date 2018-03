Beldades brilham em Roland Garros O sol forte parece que ajudou a iluminar ainda mais o brilho das estrelas mais belas do tênis mundial. Veneradas beldades de um novo momento do tênis feminino, passaram para a terceira rodada do torneio, com vitórias celebradas por Maria Sharapova, Tatiana Golovin e a quase ninfeta Ana Ivanovic. Sharapova continua escorregando nas quadras de saibro de Paris. Sem disfarçar seu gosto por superfícies mais rápidas, a tenista russa de apenas 18 anos passou para a terceira rodada ao vencer uma tenista wild card Aravone Rezai. Marcou 6/3 e 6/2, mas o placar, certamente, não revela as dificuldades encontradas por Sharapova, que teve, por diversas vezes, seu serviço quebrado. Tatiana Golovin, russa de origem, mas já há alguns anos residente em Paris e com nacionalidade francesa, revelou seu charme e força no tênis. Ganhou com facilidade de Antonella Serra Zanetti por 6/0 e 6/1. Enquanto uma das mais jovens estrelas, Ana Ivanovic ganhou de Iveta Benesova por 6/3 e 6/1.