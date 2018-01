Belém recebe o confronto do desespero Paysandu e Figueirense fazem neste sábado, às 17h, o jogo dos ?desesperados?, no estádio da Curuzu com portões fechados, já que o time paraense foi punido pelo STJD. Os times estão na zona de rebaixamento ? o Papão é o 22.º com 23 pontos, enquanto o Figueirense, o 20.º com 29 pontos. O atacante Robson não foi confirmado pelo técnico Gílson Kleina, uma vez que o jogador se recupera de uma dor na costela. Caso não jogue, o treinador deve optar por Luís Augusto ou Rodrigo. A baixa confirmada é Gian, que está com uma contusão na coxa direita. Nesta sexta-feira, Balão e Rodrigo, que trocaram socos na quinta em uma disputa de bola, não falaram com a imprensa. Ambos estão confirmados para a partida. Pelo time de Santa Catarina, o técnico Adílson Batista faz mistério sobre o sistema tático que irá adotar: 3-5-2 ou 4-4-3. Não adiantou também a formação do time que começará jogando. Segundo o treinador, que já treinou o Paysandu, ?é preciso ter cautela, pois este é um jogo muito perigoso?. A novidade é a entrada do atacante Alessandro, que jogará pela primeira vez no time, substituindo Vinícius. O estreante, também conhecido como Alessandro Cambalhota, tem 32 anos e foi o último reforço contratado pelo clube para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele formará o ataque ao lado de Edmundo.